Covid-19 : l'espérance de vie chute brutalement dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis

Dans 27 des 29 pays étudiés par les chercheurs de l’université d’Oxford, de l’université du Sud Danemark et de l’institut allemand Max-Planck, l'espérance de vie à la naissance a diminué entre 2019 et 2020. Une chute brutale principalement attribuable selon eux à l'augmentation de la mortalité chez les plus de 60 ans et de manière générale aux victimes du Covid-19. "Il avait fallu en moyenne 5,6 années à ces pays pour gagner un an d’espérance de vie, il a été effacé d’un trait en 2020 par le Covid", notent les chercheurs.

Ce sont d'abord aux États-Unis et en Lituanie, puis en Bulgarie, en Pologne, en Espagne, au Chili, en Italie et en Belgique, que les chutes statistiques ont été les plus impressionnantes d'après l'étude. En juillet dernier, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l'agence fédérale américaine de santé publique, ont constaté en juillet dernier que l'espérance de vie des Américains à la naissance est passée de 78,8 ans en 2019 à 77,3 ans en 2020. Une baisse d'un an et demi en moyenne sur une année, soit la plus forte chute enregistrée depuis la Seconde guerre mondiale d'après l'agence.

De telles réductions de plus d'une année entière ont été documentées dans 11 pays pour les hommes, et 8 pour les femmes, qui ont été comptabilisés de manière séparée. Début septembre, l'Institut italien de statistique (Istat) avait annoncé que le virus a fait reculer l'espérance de vie de 1,2 année en 2020, et de plus de quatre ans dans certaines provinces les plus durement éprouvées par la pandémie, notamment la région de Bergame.