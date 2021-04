Covid-19 : l'Inde touchée par une deuxième vague épidémique (et c'est une très mauvaise nouvelle)

Les autorités étudient un lien entre cette reprise épidémique à l'apparition d'un nouveau variant dans le pays. Une analyse des échantillons collectés dans l'État occidental du Maharashtra montrerait "une augmentation de la fraction des échantillons présentant les mutations E484Q et L452R" par rapport à décembre de l'année dernière, selon le gouvernement indien.

Selon les premières observations des scientifiques indiens, ce nouveau variant serait une combinaison de ces deux mutations. Selon le Dr. Jeremy Kamil, virologue au Centre des sciences de la santé à l'Université de l'État de la Louisiane, la E484Q serait similaire à la mutation E484K, déjà repérée dans les variants sud-africain et brésilien.

Si ces doubles mutations ne sont pas rares, celle en Inde commence à inquiéter les scientifiques. En effet, ce variant serait le premier à avoir deux mutations qui lui permettraient d'échapper aux anticorps et d'être plus contagieux. Selon de premières études rapportées par la BBC, ce nouveau variant serait donc plus de 50% plus contagieux et 60% plus mortel et pourrait menacer l'immunité acquise par une personne via la vaccination ou la maladie et provoquer une réinfection.