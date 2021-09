Covid-19 : en Italie, le pass sanitaire désormais exigé au travail

Pour inciter à la vaccination, l'Italie passe à la vitesse supérieure. Le gouvernement a généralisé ce jeudi l'obligation sur le lieu de travail du pass sanitaire, qui sera exigé aussi bien dans le secteur public que privé, ont annoncé des ministres à l'issue d'une réunion de l'exécutif. "Nous étendons l'obligation du 'green pass' (le pass sanitaire italien, ndlr) pour deux raisons essentielles : rendre ces lieux plus sûrs et rendre encore plus forte notre campagne de vaccination", a déclaré à la presse le ministre de la Santé, Roberto Speranza.

À partir du 15 octobre, le "green pass" sera exigé sur tous les lieux de travail, un dispositif qui, de fait, n'exclut donc que les retraités, les femmes et hommes au foyer et les chômeurs. Face au risque de regain des contaminations avec l'arrivée progressive des températures plus froides, l'Italie espère encore améliorer son taux de vaccination. À ce stade, près de 75% de la population âgée de plus de douze ans est vaccinée, soit 40,46 millions de personnes.