L'OMS appelle à se préparer en prévision de pandémies "pires" que celles du coronavirus

"Cette pandémie a été très sévère" souligne-t-il, reconnaissant qu'elle s'est "répandue à travers le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la planète". Toutefois, ce "n'est pas nécessairement la pire", martèle le médecin, qui dans sa carrière a eu à affronter sur le terrain des agents pathogènes parmi les plus mortels. Tout en reconnaissant que le coronavirus "se transmet très facilement et tue des gens (...)", Michaël Rayan rappelle que "son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d'autres maladies émergentes". Il est donc primordial de se "préparer à l'avenir à quelque chose qui sera peut-être encore pire", a-t-il encore souligné.

Cet avis relativement pessimiste est partagé par son collègue et conseiller auprès de l'OMS, Bruce Aylward. Ce dernier a même enfoncé le clou. Il argue ainsi que le monde est loin d'être préparé à combattre des futures pandémies malgré les exploits scientifiques réalisés dans la lutte contre le Covid-19, y compris la création de vaccins efficaces en un temps record. "Nous sommes dans la deuxième et troisième vague de ce virus et nous ne sommes toujours pas prêts et capables de les gérer", a-t-il d'ailleurs tancé. Il conclut :"même si nous sommes mieux préparés nous ne sommes pas totalement prêts pour (la pandémie) actuelle, et encore moins pour la prochaine".