Covid-19 : l'UE mobilise 220 millions d'euros pour financer des transferts de patients entre pays

Face à la hausse des cas de Covid-19, l'Union européenne va mobiliser 220 millions d'euros pour financer des transferts de patients atteints du Covid-19 d'un pays à l'autre. Le but : soulager les hôpitaux surchargés par la deuxième vague de la pandémie.

Pour faciliter ces transferts, les Etats "doivent partager des données exactes et en temps réel" via une plateforme mise en place au niveau européen, a expliqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, jeudi 29 octobre. "Le bon usage des fonds exige d'avoir une bonne information", a-t-elle prévenu. Ces données, réunies via le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, recenseront les capacités en unités de soins intensifs.