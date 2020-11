La Catalogne s'apprête à déconfiner : comment va-t-elle s'y prendre ?

Dans le même temps, les cinémas, auditoriums et salles de concert d'une capacité de moins de 600 personnes pourraient également revenir à 50% de fonctionnement. Les activités sportives en plein air devraient aussi reprendre dès lundi, et ce "quels que soient les chiffres" de l’épidémie. Le week-end, les Catalans n'auraient en revanche pas l'autorisation de quitter leur commune.

Selon le journal espagnol, la région compte amorcer son déconfinement en "quatre phases", qui dureront 15 jours chacune. Elle prévoit de rouvrir ses bars et ses restaurants dès lundi prochain à 30% de leurs capacités. Les clients pourront être servis aussi bien en terrasse qu'en intérieur, et ce jusqu'à 17h. "Cette mesure, cependant, est susceptible de changer après les réunions de l'exécutif catalan avec le secteur", précise cependant El Pais, citant le gouvernement catalan .

La deuxième phase, qui devrait intervenir le 7 décembre, selon le site d'actualité El Diario, devrait permettre aux bars et aux restaurants d'accueillir du public dans la limite de 50% de leurs capacités, toujours jusqu'à 17h, et aux cinémas, théâtres et auditoriums d'accueillir jusqu'à 70% de leurs capacités. Si El Diario avance que le confinement par commune serait levé le week-end, au profit d'un confinement régional dès cette deuxième étape, El Pais affirme que, selon ses sources, celui-ci ne devrait pas intervenir avant la troisième phase du déconfinement prévue peu avant Noël.

Celle-ci prévoirait aussi une extension de la limitation de rassemblement lors d'événements privés de 6 à 10 personnes et l'ouverture des bars et des restaurants jusqu'à 21h, toujours à 50% de leurs capacités. Les centres commerciaux pourraient pour leur part rouvrir à 30% et la pratique du sport en plein air pourrait n'être plus limité qu'à 70% de ses capacités d'accueil.