Covid-19 : la deuxième année de la pandémie "beaucoup plus mortelle que la première", prévient l'OMS

Un bilan de plus en plus lourd. Un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19, les victimes continuent de s'accumuler, malgré la progression de la vaccination dans de nombreux pays. Ce vendredi, le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde face à un total de décès qui ne cesse de grimper.

À ce jour, plus de 3,3 millions de morts ont été recensés dans le monde, selon les données de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis (plus de 584.000 décès) restent le pays le plus endeuillé par la pandémie, alors que ce bilan pourrait même être sous-évalué. Ils devancent le Brésil (plus de 430.000 morts), l'Inde (plus de 258.000), le Mexique (219.590) et le Royaume-Uni (127.640). La France enregistre de son côté plus de 107.000 décès.