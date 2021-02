Covid-19 : la République tchèque bat des records mondiaux de contaminations La République tchèque, pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19 au monde. − Michal Cizek / AFP

FLAMBÉE - La situation épidémique s'emballe en République tchèque, avec un nombre record de contaminations record. Face à des hôpitaux débordés, le gouvernement compte demander l'aide de l'Allemagne.

Longtemps occupée par le Royaume-Uni, la place du pays d'Europe le plus touché par la pandémie est désormais prise par la République tchèque. Un décompte réalisé par l'AFP indique que le pays se trouve même en tête des statistiques mondiales en termes de nouvelles infections pour 100.000 habitants sur 14 jours, et arrive deuxième, derrière la Slovaquie voisine, pour le taux des décès. Ce mardi, le pays enregistrait plus de 11.200 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 1300 patients en soins intensifs, dont 660 sous respirateur et "un plus grand nombre" en réanimation, a affirmé lors d'une conférence de presse le vice-ministre de la Santé, Vladimir Cerny. Le nombre de personnes positives au Covid-19 a plus que doublé dans le pays depuis le début du mois de février, passant d'un peu plus de 61.000 à près de 122.000.

Le système de santé proche de ses limites

Le gouvernement, qui a réussi à maîtriser la propagation du virus lors de sa première vague au printemps, est confronté depuis à des reprises récurrentes de l'épidémie du Covid. "Nous sommes sur le point de manquer de capacités en soins intensifs", a déclaré le vice-ministre de la Santé, Vladimir Cerny aux journalistes, déplorant en premier lieu le manque de personnel qualifié. "Nous ne pouvons en aucun cas maintenir les normes actuelles des soins de santé, il y a des ralentissements et des reports dans les soins non-Covid. Le système dans son ensemble est proche d'atteindre ses limites", a-t-il ajouté. Alors qu'il y a quinze jours, le ministre de la Santé, Jan Blatny, était critiqué pour avoir refusé une offre allemande de soulager un hôpital débordé dans la ville de Cheb, dans l'extrême ouest tchèque, le gouvernement devrait cette fois demander officiellement à l'Allemagne d'accepter des patients tchèques, selon le vice-ministre. Ces malades proviendraient principalement des régions durement touchées de l'ouest du pays, limitrophes de l'Allemagne qui a depuis mi-février introduit des contrôles drastiques à ses frontières avec la République tchèque. La région frontalière du Tachov, la plus touchée du pays, affiche un taux d'incidence de 1360 personnes pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours. Par comparaison, les Alpes-Maritimes, département à l'heure actuelle le plus touché par l'épidémie en France, ont un taux d'incidence de 108,6 pour 100.000 habitants.

Des mesures sanitaires renforcées

Pour faire face à cette flambée, le gouvernement tchèque a ordonné aux habitants de porter des masques de protection FFP2 ou meilleurs - ou deux masques ordinaires à la fois - dans les bâtiments publics, dans les magasins et aux arrêts des transports en commun, à compter de jeudi prochain. Trois districts fortement touchés par la propagation du virus sont isolés depuis le début du mois. Les restaurants, les cinémas, les théâtres et la plupart des magasins restent fermés, tout comme les écoles, à l'exception des jardins d'enfants et des deux premières classes du primaire. Le pays a commencé la vaccination contre le Covid-19 juste après Noël, avec comme premier vacciné le Premier ministre milliardaire populiste Andrej Babis. 561.000 personnes ont désormais reçu la première dose du vaccin et 213.400 la seconde.

Depuis le début de la pandémie, la République tchèque, qui compte 10,7 millions d'habitants, a enregistré plus de 1.160.000 cas de contamination et plus de 19.500 décès.

C.A. avec AFP