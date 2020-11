Covid-19 : la Russie annonce que son vaccin, le Spoutnik V, est efficace à 92%

Depuis l'apparition du Covid-19 en décembre dernier, les laboratoires pharmaceutiques du monde entier sont lancés dans une course au vaccin. Lundi 9 novembre, le laboratoire américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont annoncé avoir développé un vaccin efficace à 90% contre le virus. Deux jours plus tard, ce mercredi, c'est au tour de la Russie d'annoncer, non sans fierté, que son vaccin, le Spoutnik V, présente une efficacité de 92%. "L'analyse statistique de 20 cas confirmés de nouveau coronavirus, cas répartis entre personnes vaccinées et celles ayant reçu le placebo, indique un taux d'efficacité de 92% pour le vaccin Spoutnik-V après une seconde dose", indiquent dans un communiqué, le Fonds souverain russe (RDIF) et l'institut de recherche Gamaleïa.

Développé par le Centre de microbiologie Gamaleya, le vaccin est entré dans la 3e et dernière phase des essais cliniques le 11 août dernier. Selon une étude publiée vendredi 6 novembre dans la revue britannique The Lancet, le vaccin comprend deux composants. Ceux-ci sont administrés en deux injections successives, à trois semaines d'intervalle. Il s'agit de vaccins à "vecteur viral" : cela signifie qu'ils utilisent comme support deux adénovirus humains (famille de virus très courants) transformés et adaptés pour combattre le Covid-19. Lorsque l'adénovirus modifié pénètre dans les cellules des personnes vaccinées, ces dernières vont fabriquer une protéine typique du Sars-Cov-2, apprenant ainsi à leur système immunitaire à le reconnaître et à le combattre, selon l'Institut Gamaleïa.

Spoutnik V est actuellement testé sur 40.000 volontaires. 20.000 d'entre eux ont déjà reçu un placebo ou la première dose du vaccin et plus de 16.000 se sont vu administrer, 21 jours plus tard, la seconde dose ou le placebo. Parmi les volontaires ayant bénéficié de deux injections, 20 cas de Covid-19 ont été avérés, rapporte le communiqué.