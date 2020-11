Covid-19 : la Russie commence à vacciner ses militaires

Jeudi, la Russie a enregistré de nouveaux records de contaminations et de décès quotidiens dus au Covid-19. En 24 heures, 25.487 nouveaux cas et 524 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires, pour un total de 2.187.990 contaminations et 38.062 décès depuis le début de la pandémie. Les deux plus grandes villes de Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg, sont les plus touchées avec 6.075 et 3.669 nouveaux cas jeudi mais le reste du pays, où les infrastructures médicales sont bien moins développées, concentre près de 60% des cas.

Vladimir Poutine, qui a jugé la semaine dernière la situation "alarmante", exclut pourtant tout confinement d'ampleur nationale alors que l'économie a beaucoup souffert de celui imposé en avril-mai.