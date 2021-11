Covid-19 : la Slovaquie va confiner à son tour les non-vaccinés

En quoi consiste cette mesure ? Dès lundi prochain, et pour les trois semaines à venir, seules les personnes vaccinées et celles qui ont eu le Covid-19 aux cours des six derniers mois pourront désormais entrer dans les restaurants, les magasins non-essentiels, les salles de sport et les évènements publics, rapporte Bloomberg.

Dans les régions les plus touchées par le coronavirus, il sera obligatoire de tester les personnes non-vaccinées sur les lieux de travail, et les restaurants pourront uniquement servir des plats à emporter.

Seules les personnes vaccinées seront les premières à bénéficier d'un assouplissement des restrictions, a poursuivi le Premier ministre slovaque.