La Suède épinglée pour sa gestion de l'épidémie dans les maisons de retraite

Des pensionnaires de maisons de retraite décédés sans aucun examen médical. C'est, entre autres, ce que vient mettre en lumière un rapport de l'inspection suédoise des services de santé et sociaux (IVO) qui épingle la gestion de l'épidémie de coronavirus au printemps dans les établissements pour personnes âgées du pays. On y apprend que près d'un résident sur cinq n'a fait l'objet d'aucune consultation et dans 40% de ces cas, ils n'ont même pas été examinés par une infirmière, détaille l'IVO qui dénonce des "carences graves". Quand une consultation a eu lieu, la majorité a eu lieu par téléphone, et seulement 5 à 7% ont eu lieu physiquement.