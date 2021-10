Covid-19 : la Thaïlande rouvre progressivement ses frontières aux touristes vaccinés à compter du 1er novembre

Les visiteurs devront présenter à leur arrivée un test Covid négatif et en faire un nouveau sur place. "Ils pourront ensuite voyager librement comme les Thaïlandais", s'est félicité le Premier ministre. "Les voyageurs en provenance de pays qui ne sont pas sur la liste pourront toujours être accueillis ; ils devront se soumettre à une mesure de quarantaine et d’autres obligations", a précisé le département des relations publiques.

Particulièrement fragilisée par la crise de Covid-19, qui a gelé les déplacements internationaux, la Thaïlande tirait un cinquième de son PIB du tourisme avant la pandémie. Les restrictions sévères imposées aux voyageurs pour lutter contre le virus ont fait s'effondrer le nombre de visiteurs étrangers dans le pays.

En 2020, les entrées sur le territoire ont plongé de 83%, dégringolant à 6,7 millions, contre un record de 39,9 millions en 2019. Conséquence : la Thaïlande a enregistré l'année dernière sa pire performance économique depuis plus de deux décennies, perdant environ 50 milliards de dollars de recettes touristiques.

Le pays a été en revanche relativement épargné par le Covid-19 en 2020 au niveau des contaminations. Mais depuis avril, elles ont grimpé en flèche : au total, plus de 1,7 million de cas et près de 18.000 décès ont été enregistrés. Plus de 30% de la population a reçu deux doses de vaccins et la situation tend à s'améliorer ces dernières semaines.