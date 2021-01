Covid-19 : "Le Brésil est en faillite, je ne peux rien faire", estime Jair Bolsonaro

Pour Jair Bolsonaro, l'effondrement économique du pays est lié aux restrictions préconisées par les gouverneurs pour lutter contre la pandémie. De son côté, il a gagné en popularité grâce à l'aide d'urgence accordée pendant neuf mois à 68 millions de Brésiliens, soit près d'un tiers de la population. Problème : ce mois-ci, ces aides ont cessé. En cause, la pression des marchés, inquiets du niveau élevé du déficit et de la dette du pays. Celle-ci pourrait le placer "au bord d'un gouffre social", selon Marcelo Neri, directeur du centre de politique sociale de la Fondation Getulio Vargas (FGV).

Pendant ce temps, le nombre de cas et de décès continue d'augmenter. Au cours des dernières 24 heures, le géant sud-américain a recensé 1.171 décès et près de 60.000 nouvelles contaminations. Des chiffres qui devraient augmenter dans les prochaines semaines en raison des rassemblements massifs qui ont eu lieu pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon les spécialistes. Et assombrir un peu plus le bilan du Brésil, où près de 198.000 personnes sont officiellement mortes du Covid-19.