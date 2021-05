Covid-19 : le Pérou réévalue le nombre de morts de 69.000 à 180.000

Le Pérou a réévalué lundi le nombre de personnes mortes du Covid-19 sur son sol. Suivant les recommandations d'un conseil technique composé d'experts indépendants et d'organismes internationaux, le gouvernement a ainsi établi un nouveau bilan humain, passant de 69.000 à 180.000. Plus précisément, ce sont 180.764 victimes du virus qui ont été recensées dans le pays. "À partir d'aujourd'hui (...) nous allons avoir des chiffres plus exhaustifs et qui seront d'une grande utilité pour la gestion de la pandémie", a déclaré en conférence de presse la présidente du Conseil des ministres, Violeta Bermudez.

Concrètement, les scientifiques - regroupant des spécialistes appartenant à des entités publiques, à des institutions privées péruviennes ainsi que des experts de l'OMS - ont proposé de modifier les critères d'enregistrement des décès après avoir estimé que "la méthodologie actuelle présente des limites qui entraîne une sous-estimation du nombre de morts du Covid-19". À compter de ce lundi, seront recensés comme "morts du Covid-19" les personnes remplissant sept critères techniques, dont les contaminations avérées, mais aussi les "cas probables présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé". Tout "cas suspect de Covid-19 qui présente un cadre clinique compatible avec la maladie" sera également pris en compte.