Covid-19 : le Portugal envisage le retour de certaines restrictions face à la hausse des cas

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre socialiste, Antonio Costa, avait également laissé entendre que le pays pourrait rétablir certaines restrictions, notamment à l’approche des fêtes de fin d'année. "Il faut agir dès à présent. Plus tard on agira, plus il y aura de risques", a-t-il prévenu. Il a toutefois exclu la possibilité d'imposer à nouveau l'état d'urgence, en vigueur près de six mois entre novembre et avril dernier. Ce régime d'exception avait permis d'imposer des restrictions de libertés, comme le confinement.