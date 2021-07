Covid-19 : le Portugal rétablit le couvre-feu dans 45 communes dont Lisbonne

Cette "interdiction de circuler sur la voie publique" s'appliquera aux municipalités dont le taux d'incidence au Covid-19 est le plus élevé, parmi lesquelles la capitale portugaise et Porto. Le couvre-feu sera en vigueur tous les jours de 23h à 5h du matin. La réduction des horaires des cafés et restaurants, déjà en place à Lisbonne et dans deux autres communes, va également être élargie à 16 nouvelles villes. Ces établissements devront fermer leurs portes à 22h30 en semaine et à 15h30 le week-end.