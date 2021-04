Covid-19 : le programme Covax veut lever 2 milliards de dollars pour réserver des vaccins

L'appel à la solidarité de Covax. Ce programme international, qui permet aux 92 pays les plus pauvres d’obtenir des doses de vaccins, a lancé ce jeudi une nouvelle levée de fonds. Le but : réunir deux milliards de dollars. Une somme nécessaire, selon l'organisation, pour réserver de nouvelles doses de vaccins anti-Covid.

Co-dirigé par l’OMS, l’alliance vaccinale Gavi et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, le Covax a reconnu ce jeudi que les moyens allaient à manquer. "Nous avons obtenu jusqu’à 2,5 milliards de doses et nous avons pour objectif d'obtenir un milliard supplémentaire", a indiqué le chef de Gavi, Seth Berkley. "Afin de pouvoir réserver des vaccins, il est nécessaire de disposer du financement", a-t-il ajouté. Le but du programme est de distribuer suffisamment de doses pour vacciner jusqu’à 27% de la population dans les 92 pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année.