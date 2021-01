Covid-19 : le traitement administré à Donald Trump va être utilisé en Allemagne

L'Allemagne s'est approvisionnée auprès de deux compagnies américaines, Regeneron pour son Casirivimab/Imdevimab et Eli Lilly pour son Bamlanivimab, a précisé la porte-parole. Les deux versions fonctionnent de manière similaire, mais la version de Regeneron combine deux anticorps de synthèse et celle d'Eli Lilly n'en utilise qu'un. Ces anticorps imitent le fonctionnement du système immunitaire après la contamination par le Covid en allant bloquer la pointe du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules humaines et de les pénétrer. Ces anticorps de synthèse "fonctionnent comme une vaccination passive", a expliqué le ministre de la Santé allemand. "Administrer ces anticorps durant les phases initiales de l'infection peut aider des malades à haut risque à éviter une évolution plus grave".

En parallèle de l'autorisation de ce traitement, le pays s'est doté de mesures draconiennes qui seront encore durcies à partir de la semaine prochaine. Restaurants, cafés, enceintes sportives et culturelles, fermés depuis deux mois et demi, vont le rester jusqu'au 14 février au moins. Les écoles et commerces non essentiels, fermés depuis le 20 décembre, sont également concernés.

Berlin rend également obligatoire le port de masques médicaux, FFP2 ou chirurgicaux, dans les commerces et tous les transports en commun. Le télétravail s'imposera désormais partout où cela est possible et ce au moins jusqu'au 15 mars. Pays le plus peuplé de l'UE, l'Allemagne a franchi vendredi la barre des 50.000 décès liés au Covid-19 avec plus de 2,1 millions de cas depuis le début de la pandémie.