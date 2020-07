Covid-19 : le vaccin de Moderna va entrer dans la dernière phase de son essai clinique

L'épidémie continue mais la science avance. La biotech américaine Moderna, en tête dans la course mondiale pour un vaccin contre le Covid-19, a présenté ce mardi les résultats définitifs de la première phase de ses essais cliniques, qui visait à vérifier que leur vaccin était sûr et qu'il déclenchait bien la production d'anticorps. Les résultats, très encourageants, ont poussé l'équipe a annoncer qu'elle entrerait dans la phase finale de ses essais le 27 juillet. Concrètement, l'entreprise va tester l'efficacité de son vaccin dans des conditions réelles, et à plus large échelle. Une étape déterminante avant une potentielle commercialisation.

Après avoir été le premier laboratoire à tester un candidat-vaccin sur l'humain, Moderna a publié dans le New England Journal of Medicine les "résultats intermédiaires positifs" obtenus suite à la phase 1 de ses essais cliniques. Le vaccin expérimental a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez tous les participants, au nombre de 45.

Selon l'article publié mardi, les 45 participants ont été divisés en trois groupes de 15, auxquels des doses de 25 microgrammes, 100 microgrammes et 250 microgrammes ont été administrées. Ils ont reçu une deuxième dose, dans les mêmes quantités, 28 jours plus tard. Sauf pour trois participants ayant développé, suite à la première injection, des rougeurs sur les deux jambes pour l'un, et des symptômes du Covid-19 pour les autres. Plus de la moitié des participants ont expérimenté des effets secondaires légers ou modérés, considéré comme normaux, tels que de la fatigue, des frissons, maux de tête et douleur là où le vaccin a été injecté.

Après la première administration, il a été constaté que les niveaux d'anticorps étaient plus élevés avec les doses plus fortes. Après la seconde, les participants avaient de plus hauts niveaux d'anticorps que la plupart des patients ayant eu le Covid-19 et ayant généré leurs propres anticorps. Les tests de dépistages du Covid-19 se sont révélés négatifs pour tous. Des résultats encourageants selon la communauté scientifique, qui attend désormais les conclusions de la phase 2 des essais cliniques de Moderna, débutée début mai sur un panel de 600 personnes.