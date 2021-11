Covid-19 : le vaccin ou une guérison récente exigés dans les restaurants et lieux culturels d'une région allemande

Les Allemands non-vaccinés seront bientôt privés de restaurants dans une partie du pays. Ce vendredi 5 novembre, la région de la Saxe, à l'est de l'Allemagne, a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter contre la reprise de l'épidémie. Mais pour les vaccinés (ils sont plus de 66% dans le pays), rien ne va changer. En revanche, pour les réfractaires au vaccin, la vie ne sera pas tout à fait la même.

La Saxe est particulièrement touchée par la reprise épidémique outre-Rhin. Selon les dernières données disponibles, le taux d'incidence de la région dépasse les 385 cas pour 100.000 habitants. Un indicateur plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale (170). Seule la Thuringe, autre région d'Allemagne de l'Est, fait pire, avec 386,9.

Ce nouveau dispositif risque d'ulcérer un peu plus le mouvement opposé aux restrictions et à la vaccination, particulièrement actif en Saxe. Cette mouvance dite des "libres penseurs" organise ce samedi une manifestation à Leipzig pour protester contre l'arsenal anti-Covid, qui devrait également prévoir une troisième dose pour tous les Allemands ayant reçu leur dernière injection il y a plus de six mois. Sur le plan fédéral, plus de 37.000 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi dans le pays.