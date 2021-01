Le variant britannique "dominant" sous 5 semaines ? Ce que nous apprend l’exemple du Danemark

Après plus d’un an plongé dans la pandémie du Covid-19, le monde est confronté, depuis la fin du mois de décembre 2020, à une nouvelle menace. Des variants du Covid-19, plus contagieux, ont été détectés en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, avant de se propager à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 22 pays de la zone Europe ont enregistré au moins un cas lié à cette nouvelle souche.

Toujours selon l’OMS, la nouvelle souche "pourrait progressivement remplacer les autres en circulation" dans la zone Europe, "comme observé au Royaume-Uni et de plus en plus au Danemark". Un constat partagé par le ministre de la Santé danois Magnus Heunicke, qui a récemment indiqué que le variant pourrait devenir le "virus dominant" au Danemark.