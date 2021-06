Covid-19 : le variant Delta représente 90% des nouveaux cas à Moscou

"Selon les dernières données que nous avons obtenues, 89,3% des malades sont infectés par un coronavirus qui a muté, dit Delta, le variant indien. Et il est plus agressif, se répand plus vite", a affirmé Sergueï Sobianine à l'antenne de la chaîne télévisée Pervi Kanal.

Côté chiffres, on comprend l'inquiétude de l'édile : Moscou a enregistré 9056 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Un record depuis le début de l'épidémie et le triple du niveau enregistré il y a moins de deux semaines. Même résurgence au niveau national, avec 17.262 contaminations quotidiennes, selon les statistiques gouvernementales publiées ce vendredi. Le pays a enregistré en outre 453 décès supplémentaires, un pic depuis le 18 mars, et Moscou déplore 78 nouveaux morts.

En cause ? Une campagne de vaccination qui patine, les Russes se méfiant massivement des vaccins développés dans le pays. Mais aussi l'absence de restrictions depuis des mois, l'émergence d'autres variants plus virulents et le non-respect des règles de distanciation et du port du masque.