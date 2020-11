Covid-19 : les animaux domestiques sans incidence sur la propagation du virus

Les nouvelles études pointent aussi les risques liés aux fortes concentrations d'animaux réceptifs au Covid-19, comme on l'a vu récemment avec les élevages de visons au Danemark et aux Pays-Bas.

Affectivement plus proches de nous, les chiens et les lapins sont bien réceptifs, mais ne développent que très rarement de signes cliniques. Le nombre de cas avérés chez des chiens est négligeable par rapport aux milliers d'interactions qu'ils ont eues avec des humains contaminés. Par ailleurs, aucune contamination d'un chien vers un autre, ou vers un humain, n'a été constatée.

L'agence sanitaire classe désormais les animaux en fonction de leur "réceptivité" (l'animal est porteur mais ne développe pas de symptôme) et/ou de leur "sensibilité" (l'animal présente des signes cliniques voire des lésions). Ainsi, les poulets, dindes, canards, bovins ou porcs ne semblent pas "réceptifs", et ne sont pas non plus "sensibles", au Covid-19. Des études sont toutefois encore à mener pour établir définitivement leur absence de réceptivité.

Dans la dernière catégorie, au milieu des furets, hamsters et autres visons, on trouve un de nos intimes : le chat. Tous ces animaux sont bien réceptifs et sensibles au Covid-19. Le chat peut contaminer d'autres membres de son espèce, mais jusqu'ici jamais d'une autre. Et les cas recensés proviennent tous dans un "contexte de forte pression virale", c’est-à-dire lors de "contacts étroits avec leurs propriétaires".