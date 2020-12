Covid-19 : les États-Unis face au spectre d'un hiver meurtrier

Des photos de détenus avec leur uniforme de prison, protégés par des masques et des gants, en train de vider une morgue à El Paso. Publiées ces jours-ci par la presse au Texas, ces images témoignent de la crise sanitaire qui sévit aux États-Unis, où les autorités n'arrivent pas à freiner l'épidémie. Et se préparent à vivre un hiver sombre.

Si un recours à des prisonniers pour prêter main forte n'est pas une première aux Etats-Unis depuis le début de la crise – New York avait également procédé de la sorte en avril -, cela illustre l'ampleur du drame qui se joue dans un pays qui affronte de plein fouet la seconde vague. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les autorités ont enregistré jeudi plus de 210.000 cas en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie. Le pays a dans le même temps déploré plus de 2900 morts en 24h, l'un des pires bilans enregistrés. Et, au total, 100.000 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, contre 60.000 aux pics d'avril et de juillet.