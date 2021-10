Covid-19 : les États-Unis rouvrent leurs frontières aux touristes vaccinés le 8 novembre

Ce 8 novembre sonnera la fin de 18 mois de restrictions aux frontières américaines pour des millions d'étrangers. Après des semaines de suspense, la Maison Blanche a finalement annoncé ce vendredi 15 octobre rouvrir ses frontières à tous les visiteurs vaccinés à partir du 8 novembre prochain. Les étrangers non vaccinés se verront toujours interdire l'entrée aux États-Unis, avec cependant des exemptions comme pour les jeunes enfants, selon le New York Times.

"Cette annonce et cette date s'appliquent à la fois aux voyages aériens internationaux et aux voyages terrestres. Cette politique est guidée par la santé publique, rigoureuse et cohérente", a précisé un attaché de presse de l'administration Biden, sur Twitter. Les visiteurs venus du Canada et du Mexique sont donc concernés par cet assouplissement, qui inclura l'ensemble des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) : les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm et Sinovac.

Pour les voyageurs arrivant par les airs, les États-Unis demanderont à partir du 8 novembre, en plus d'une preuve de vaccination et d'un test dans les trois jours avant le départ, la mise en place par les compagnies aériennes d'un système de suivi des contacts.

Pour la voie terrestre, la Maison Blanche avait annoncé cette semaine que la levée des restrictions se ferait en deux temps. À partir du 8 novembre, toutes les personnes venant du Canada ou du Mexique pourront traverser la frontière pour des raisons non essentielles, par exemple familiales ou touristiques, si elles sont vaccinées. Les personnes venant pour des motifs impérieux, comme les chauffeurs routiers, en seront dispensées. Mais dès janvier, l'obligation vaccinale vaudra pour tous les visiteurs franchissant les frontières terrestres, même ceux avec un motif impérieux.