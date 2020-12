Covid-19 : les États-Unis touchés de plein fouet par la troisième vague

Nombre de cas, chiffres des décès... Depuis le début de la crise sanitaire, les États-Unis trustent la triste première place des classements mondiaux. En 2020, plus de 17 millions d’Américains ont été testés positifs au Covid-19, et plus de 310.000 en sont décédés. Et le virus ne cesse de se propager. Jeudi 17 décembre, 233.000 nouveaux cas ont été recensés outre-Atlantique, tandis que 3.200 personnes en sont mortes.

Comme partout dans l’hémisphère nord, la rentrée a été particulièrement rude pour les États-Unis. Après une première vague en avril, puis une deuxième au cœur de l’été, le pays se retrouve désormais face à une troisième vague d’ampleur. Facteur aggravant : les célébrations de Thanksgiving. Fin novembre, des millions d’Américains ont voyagé à travers tout le pays pour célébrer en famille cette fête. Une aubaine pour le virus.