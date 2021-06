Covid-19 : les problèmes cardiaques chez des jeunes vaccinés vont être examinés aux Etats-Unis

Les experts indépendants sont convoqués par les Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, pour passer en revue ces cas de myocardites et de péricardites. Respectivement une inflammation du muscle cardiaque ou de la membrane qui entoure le cœur. Point commun entre tous ces cas : ils ont été observés après les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Deux produits reposant sur la technologie de l'ARN messager.

"Les CDC présenteront le détail de plus de 300 cas confirmés de myocardites et péricardites communiqués aux CDC et à la FDA (l'Agence américaine des médicaments, NDLR), parmi les plus de 20 millions d'adolescents et de jeunes adultes vaccinés aux Etats-Unis", a expliqué Rochelle Walensky, la directrice des CDC. Avant de se montrer rassurante : "Ces cas sont rares, et la vaste majorité (d'entre eux) ont été résolus grâce à du repos et des soins".

Aux Etats-Unis, lors d'une réunion d'un comité de l'Agence des médicaments il y a deux semaines, les informations d'un système public permettant à tout un chacun de signaler des symptômes graves après une vaccination ont été analysées. Selon ces données non confirmées, quelque 530 cas de myocardites ou péricardites ont été rentrés après l'administration d'une seconde dose de vaccin de Pfizer ou Moderna. Plus de la moitié était des personnes entre 12 et 24 ans, en majorité des hommes. Le symptôme le plus couramment signalé était une douleur à la poitrine.