"Maman ?" : la première ministre Néo-zélandaise interrompue en plein Facebook Live par sa fille

Dans un rituel familier connu à travers le monde entier, s'est enchaîné une discussion entre la dirigeante et sa fille pour régler la situation, calmement. "Tu es censée être au lit, ma chérie", a pointé la première en interrompant le sujet de son direct. "Non", a répondu la petite fille sans se décourager, entamant des négociations prolongées et infructueuses avec sa mère de 41 ans.

"C'est l'heure de dormir, chérie, retourne te coucher. Je viendrai te voir dans une minute. Ok, -- désolé, tout le monde", a lancé la cheffe du gouvernement avec un sourire en coin. "Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un Facebook Live, que ce serait bien et sûr. Quelqu'un d'autre a des enfants qui s'échappent trois ou quatre fois après l'heure du coucher ? Heureusement, ma mère est là, donc elle peut aider".

Mais alors que la Première ministre pensait reprendre la discussion, la petite voix s'est à nouveau faite entendre : "Pourquoi c'est si long?", demande la jeune fille. "Je suis désolée, ma chérie, c'est très long. Ok. Je suis désolée, tout le monde. Je vais aller remettre Neve au lit. Parce que c'est bien après l'heure du coucher", finit par concéder la dirigeante, avant d'interrompre définitivement l'échange avec les internautes.