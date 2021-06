Covid-19 : Moscou décrète des vaccinations obligatoires face à une situation "dramatique" Des touristes devant la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux , sur la place Rouge de Moscou, le 6 novembre 2020. − Alexander NEMENOV / AFP

DÉCISION - Face à l'envolée des contaminations dans la capitale russe, le maire de Moscou a annoncé que tous les employés du secteur des services devront être vaccinés contre le covid. Et ce, malgré l'opposition de Vladimir Poutine à la vaccination obligatoire.

Pour le maire de Moscou, la situation sanitaire est "dramatique". Alors que 12.000 patients covid sont hospitalisés dans sa ville et que "la morbidité est au niveau des pics de fin d'année 2020", Sergueï Sobianine a annoncé ce mercredi une obligation de vaccination contre le Covid-19 pour tous les employés du secteur des services. "Nous devons tout simplement tout faire pour mener au plus vite une vaccination de masse et arrêter cette terrible maladie et mettre fin aux décès de milliers de personnes", a-t-il estimé sur son site. L'élu avait déjà décrété toute la semaine du 15 juin chômée afin de lutter contre la dégradation de la situation. Ce mercredi, Moscou a comptabilisé 5782 nouveaux cas et 75 morts quand, dans toute la Russie, 13.397 nouveaux cas et 396 morts étaient dénombrés.

La méfiance des Russes à l'égard du vaccin Spoutnik V

Cette annonce d'une obligation de vacciner contre le Covid-19 est une première en Russie, et va à l'encontre des déclarations du président Vladimir Poutine qui, tout en appelant les Russes à se faire vacciner, s'était dit opposé à toute mesure obligatoire. L'emballement de la situation à Moscou, où habitent officiellement 12 à 13 millions de personnes, a amené Sergueï Sobianine à imposer la vaccination. Selon lui, seuls 1,8 million des résidents de la capitale sont vaccinés. Bien que disponible depuis la fin 2020, le vaccin russe Spoutnik-V est boudé par les Russes, méfiants à l'égard de ce produit développé par les autorités. À ce jour et depuis décembre, à peine 19 millions de Russes, soit moins de 13% de la population, ont reçu au moins une dose, selon le recensement effectué par le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles. Selon un sondage réalisé en avril de l'institut indépendant Levada, plus de 60% des Russes interrogés ne comptent pas se faire vacciner, malgré des chiffres de contamination qui ne baissent plus depuis plusieurs semaines.

Une espérance de vie amoindrie de 2 ans dans un des pays les plus touchés par la pandémie

La Russie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Selon l'agence des statistiques Rosstat, plus de 270.000 morts lui étaient liés à fin avril soit plus du double du bilan de 127.576 décès reconnus à ce jour par le gouvernement dans sa comptabilité quotidienne. Les données démographiques témoignent en outre d'une mortalité en très forte hausse en janvier-avril 2021 par rapport à la même période de 2020, avec 752.000 décès enregistrés contre environ 611.000 un an plus tôt.

En 2020, la croissance du nombre de morts avait déjà atteint 18% avec 2,1 millions de décès contre 1,8 million en 2019. Les autorités n'ont pas détaillé les causes de cette envolée de la mortalité que les statistiques concernant le Covid n'expliquent que partiellement. Selon des statistiques du ministère de la Santé publiées fin avril, l'espérance de vie à la naissance des Russes a reculé en 2020 pour la première fois en près de 20 ans sous l'effet du coronavirus, de près de 2 ans. Quant cet indicateur augmentait progressivement depuis 2003 et avait atteint 73,3 ans en 2019, il a reculé brutalement à 71,5 ans entre janvier et décembre 2020.

La rédaction de LCI

