Covid-19 : nouveau record de contaminations au Brésil

Finis les bains de foule sans masque. Autre changement de posture, Jair Bolsonaro ne parle plus de "petite grippe" au sujet du virus contrairement à l'année dernière. Depuis, les morts se sont accumulés. Le Brésil est le second pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis. Sur 210 millions d'habitants, 284 775 sont décédés des suites d'une infection au nouveau coronavirus. Un vingtième de la population a été testée positive au moins une fois au virus. Et dans certaines régions, comme la ville de Manaus, les indicateurs ont explosé. Un sondage publié mercredi atteste que 43% des Brésiliens jugent le président "principal responsable" de cette aggravation.