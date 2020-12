Covid-19 : nouveau record de contaminations aux États-Unis suite à Thanksgiving

Depuis plusieurs semaines déjà, les Etats-Unis sont confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie. La barre des 200.000 nouvelles contaminations sur 24 heures y avait déjà été franchie à trois reprises au cours du dernier mois, avec un pic à plus de 210.000 entre mercredi et jeudi. Et depuis deux semaines, le seuil des 2.000 morts quotidiens est régulièrement dépassé, comme au plus fort de la première vague de l'épidémie au printemps, qui n'est jamais vraiment retombée dans le pays. Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 n'y cesse par ailleurs de croître, notamment dans les quatre États les plus peuplés (Californie, Floride, New York et Texas), note le Covid Tracking Project.