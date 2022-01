Covid : la Croatie a-t-elle mis fin à sa campagne de vaccination ?

Cette capture d’écran, jointe à tous ces tweets, mentionne un lien vers un site Internet. Si celui-ci est coupé, il reste facilement reconnaissable : celui-ci renvoie à Tribuna Nacional, un site d’information brésilien. Et en particulier à un article, publié le 16 octobre et titré ainsi : "’Nous ne serons plus vaccinés’, a déclaré le président croate Zoran Milanovic. Le monde commence à réagir".

Le post relayé est simplement une traduction du début de l’article attribuant les propos suivants au chef de l’État croate : "Nous ne serons plus vaccinés. Il n’y a pas de vie sans risque, sans possibilité de tomber malade. Les gens tombent malades à cause de milliers d’autres choses plus graves, et en attendant, nous parlons de Covid-19 depuis un an et demi maintenant. (…) Nous n'allons pas dépasser les 50%, nous allons nous entourer de fils de fer. Nous sommes déjà suffisamment vaccinés et tout le monde le sait". Selon le journal brésilien, le président a fait cette déclaration au cours d’une conférence de presse, organisée le 10 septembre dernier, en réponse à un journaliste qui l’interrogeait sur la couverture vaccinale du pays, plus faible que celle de l’Union européenne. Au 6 septembre, la Croatie se situait effectivement à 42,7% de primo-vaccinés, d’après le site Our world in Data.

Nous avons retrouvé un article de presse croate, rendant compte de cette fameuse conférence de presse. Voici ce que Zoran Milanovic a dit ce jour-là, comme relayé par Vecernji, l’un des plus grands quotidiens du pays : "Nous avons été suffisamment vaccinés. Je n’ai pas entendu dire que l’objectif était d’éradiquer complètement le virus. Si quelqu’un me dit que c’est le cas, c’est impossible". Avant de poursuivre, répondant bien à un journaliste sur le taux de vaccination du pays comparé au taux européen : "Nous ne pouvons pas encourager indéfiniment cette culture sécuritaire obsessionnelle. Au moment où il y a plus de vaccins que de personnes intéressées à les prendre, l'histoire est terminée, il n'y a plus rien. En supposant que la vaccination soit efficace - et elle l'est."