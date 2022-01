Ces pays qui ont franchi le pas de la quatrième dose de vaccin

Et de quatre ? Si en France, la question d'une quatrième injection est considérée comme "prématurée" par le ministère de la Santé, certains pays ont d'ores et déjà franchi le pas depuis le début de l'année. Avec un objectif commun : reprendre la main sur l'épidémie, à l'heure où Omicron gagne du terrain aux quatre coins du monde.

Pionnier de la vaccination anti-Covid à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer, l'État hébreu avait lancé dès l'été dernier une campagne pour l'administration d'une troisième dose de vaccin. Le gouvernement mise sur cette 4e dose pour tenter d'atténuer les effets de la nouvelle vague de contamination chez les personnes les plus à risque. "La vague d'Omicron est là et nous devons nous protéger", a déclaré le Premier Naftali Bennett, précisant que "plus de 100.000 Israéliens" se sont enregistrés.

Pays précurseur en matière de vaccination, Israël a commencé le 3 janvier à injecter une quatrième dose aux personnes âgées de 60 ans et plus, en pleine flambée des contaminations liée au très contagieux variant Omicron.

Le Chili, un des pays ayant les plus hauts taux de vaccination au monde, a lancé sa campagne le 6 janvier. Les personnes immunodéprimées pourront dans un premier temps bénéficier d'un "shoot" supplémentaire, puis à partir du 7 février seront éligibles les personnes de plus de 55 ans ayant reçu la 3e dose il y a plus de six mois.

Avec 87,2% des personnes âgées de plus de trois ans présentant un schéma vaccinal complet de deux doses, et 66,8% ayant déjà reçu une dose de rappel, le Chili entendait lancer sa campagne d'administration d'une quatrième dose à partir de février. Mais avec 3134 personnes infectées en 24 heures, le plus haut taux journalier depuis 6 mois en raison de la présence du variant Omicron, le président Sebastian Piñera a jugé nécessaire d'accélérer le programme de la deuxième dose de rappel.