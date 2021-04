"On a la consigne d'éviter les hôpitaux tant que possible" : une Française témoigne de la situation catastrophique en Inde

Elle s'appelle Caroline Roublin, et est installée en Inde à Delhi. Sur LCI, cette jeune Française directrice éducative de Tara éducation et Enfance a livré un témoignage sur la situation du pays où elle travaille et qui est aujourd'hui confronté à une situation sanitaire catastrophique du fait de l'épidémie de Covid-19.

"On vit une situation d'urgence depuis deux semaines. Les cas se multiplient. Rien que dans notre association, sur à peu près 110 personnes, nous avons recensé 44 cas positif en l'espace d'une semaine", confie-t-elle. Dans un pays où le matériel dédié et les effectifs sont manquants, Caroline Roublin explique qu'il faut faire avec les moyens du bord. "On fait tout pour soigner ces personnes à domicile puisqu'on sait que les places en hôpital ne sont malheureusement pas disponibles. Aujourd'hui, on a dû arranger même un extracteur d'oxygène dans un de nos foyers pour enfants pour venir en aide à une personne qui était en difficultés respiratoires. On est en train de transformer nos foyers pour enfants en hôpitaux".