Comme en France, y a-t-il des pays où les politiques sont attaqués en justice pour leur gestion de la crise sanitaire ?

L'heure est désormais aux explications et aux demandes de comptes. Alors que l'OMS s'inquiète d'une accélération de la pandémie et d'une hausse importante du nombre de cas, en France, deux avocats, Me Fabrice Di Vizio et Me Arié Alimi, ont annoncé ce mardi 30 juin dans des communiqués, le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile afin d'obtenir la désignation de juges d'instruction pour enquêter sur différents volets de la gestion de la crise du Covid-19. Le choc, la maladie et parfois le deuil passés, on demande désormais des comptes et la France n'est pas la seule à exiger des réponses quant à la gestion de cette crise sanitaire : en Italie et en Autriche, tout comme au Chili, ou encore aux Etats-Unis, l'heure des comptes a sonné.

En France, une centaine de plaintes a été déposée depuis le début de la crise. Des particuliers ayant perdu des proches, des familles de soignants endeuillées ou encore des collectifs ont décidé de déposer plainte. Parmi les dernières en date, celle du collectif Inter-Urgences, qui, par la voix de leur avocat, Me Arié Alimi, a fait savoir qu'il déposait plainte avec constitution de partie civile, "sur la gestion de la crise COVID et les mises en danger relatives à celle-ci", indique le communiqué. Selon ces professionnels de santé, des éléments "pointent de réelles carences et défaillances". "Pour pouvoir comprendre, vivre et se reconstruire, nous avons besoin de faire toute la lumière et en toute indépendance sur cette sombre partie de nos vies professionnelles et personnelles", expliquent-ils.

Le 16 juin dernier, le procureur général François Molins a fait savoir que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR) examinerait les 84 plaintes déposées d'ici à la fin juin pour voir si elles étaient ou non recevables. Parmi les plaignants se trouvent notamment des syndicats et des particuliers, dont les plaintes visent le plus souvent le Premier ministre Edouard Philippe et les deux ministres de la Santé qui se sont succédés, Agnès Buzyn et Olivier Véran.

En parallèle, le parquet de Paris a pour sa part ouvert début juin, une vaste enquête préliminaire sur la gestion de la crise du Covid-19 en France, qui ne vise donc pas les ministres. Elle est une réponse à une centaine de plainte reçues, visant parfois nommément des responsables de l'administration, notamment le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, en première ligne médiatique lors de l'épidémie en France, ou encore Santé Publique France. Me Di Vizio représente un collectif de médecins appelé "C19". Dans sa plainte, il vise le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lui reprochant l'absence de fourniture de masques aux médecins et plus généralement "l'abstention volontaire" de prise de mesures sanitaires contre le Covid-19.

Fin mars, Me Alimi et Me Di Vizio avaient déposé des plaintes simples devant le parquet de Paris, qui ont abouti, avec d'autres, à l'ouverture le 8 juin d'une vaste enquête préliminaire pour "homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui", et confiée à l'Oclaesp, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Outre ces dépôts de plaintes, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a commencé ses travaux le 16 juin dernier.