"J'ai vacciné le Père Noël moi-même" : le "Mr Covid" de la Maison Blanche rassure les enfants

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses et célèbre visage scientifique de la pandémie aux États-Unis, a ainsi déclaré qu'il avait personnellement vacciné le vieil homme à la célèbre barbe blanche, une mission semble-t-il prise très à cœur. "Je me suis occupé de cela pour vous parce que j'avais peur que vous soyez mécontents", a-t-il déclaré lors d'une émission de télévision destinée aux familles. "J'ai fait le voyage au pôle Nord, j'y suis allé et j'ai vacciné le Père Noël moi-même. J'ai mesuré son niveau d'immunité et il est prêt à partir", a certifié l'immunologue.