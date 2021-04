"Laissons les corps s'empiler" : des propos prêtés à Boris Johnson créent la polémique au Royaume-Uni

Ces quelques mots ont fait la Une du Daily Mail, lundi 26 avril et ont depuis provoqué une vive polémique dans la classe politique britannique, alors que le pays est lourdement endeuillé par la pandémie. Selon le tabloïd , Boris Johnson aurait lancé, fou de rage, après s'être résigné à décréter un deuxième confinement national au mois de novembre : "Plus de putain de confinements, laissons les corps s'empiler par milliers". Des propos qui ont été depuis démentis par le principal intéressé, en marge d'un déplacement ce lundi. "Non, mais je pense que la chose importante que les gens veulent de la part du gouvernement, c'est de nous assurer que les mesures de confinement fonctionnent", a simplement déclaré le Premier ministre, laissant d'autres membres du gouvernement prendre sa défense.

Le Daily Mail souligne par ailleurs que l'ancien conseiller Dominic Cummings a conservé des enregistrements audio et des traces écrites de réunions importantes de son passage au gouvernement. Ce dernier a quitté Downing Street au mois de novembre dans des conditions houleuses. Désigné dans la presse comme étant à l'origine de récentes fuites mettant en cause le gouvernement, Dominic Cummings a répliqué dans un long billet sur son blog vendredi 23 avril en niant être une source et en questionnant l'intégrité du Premier ministre. L'identité de la source du Daily Mail n'a cependant pas été révélée. Depuis ses débuts, l'épidémie a fait plus de 127.000 morts au Royaume-Uni.