Le Congrès américain débloque un plan de 900 milliards de dollars pour relancer l'économie

Ce plan d'urgence doit maintenant être voté par les deux chambres. Tel qu'il a été présenté, il prévoit d'accorder 600 dollars aux ménages les plus vulnérables, par adulte et par enfant, et 300 dollars minimum par semaine aux chômeurs (contre 600 dans le plan de relance du printemps). Il compte aussi injecter une enveloppe de 25 milliards de dollars dans les logements et éviter ainsi les expulsions et près de 100 milliards pour accompagner la réouverture des écoles et des crèches. "Nous considérons qu'il s'agit d'un premier pas et qu'il faudra faire davantage", a commenté Nancy Pelosi, cheffe des démocrates à la Chambre, dimanche soir sur CNN.