Covid-19 : la période d'isolement des personnes contaminées réduite de moitié aux États-Unis

Un tournant dans la gestion de la crise sanitaire aux États-Unis ? Malgré l'explosion des contaminations quotidiennes au Covid-19, dues au variant Omicron, les autorités sanitaires ont décidé de réduire la période de quarantaine pour les personnes positives au virus. La durée d'isolement passe de dix à cinq jours pour les personnes asymptomatiques et de 14 à cinq pour les cas contacts non-vaccinés, ont indiqué lundi les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Dans un communiqué, ils ont précisé que la majorité des infections avaient lieu dans les deux jours précédant et les trois jours suivant l'apparition des symptômes, rendant inopportune une durée plus longue de mise à l'écart.