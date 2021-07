Partout, au cas par cas ou en débat : où la vaccination est-elle obligatoire dans le monde ?

Le Kazakhstan : le gouvernement de ce pays d’Asie centrale a instauré jeudi 2 juillet une obligation vaccinale pour la plupart des employés ayant des contacts avec d’autres personnes. Ainsi, après l’apparition du variant Delta dans le pays, un décret a été pris visant les salariés de nombreux secteurs, allant des services aux banques et au divertissement. Ceux qui refuseraient une première dose avant le 15 juillet et une seconde avant le 15 août devront stopper tout contact avec les clients ou un éventuel public.

Les États-Unis : dans le pays le plus endeuillé au monde, des experts appellent à rendre la vaccination obligatoire. L’administration Biden s’y étant opposée, la mesure ne devrait pas intervenir au niveau fédéral mais des États, des villes ou des sociétés privées pourraient contraindre leurs habitants à se protéger contre le Covid. San Francisco a par exemple imposé le vaccin aux employés, tout comme plus de 500 universités à leurs étudiants. Tandis que le variant Delta y représente 35% des cas et ne va pas tarder à devenir majoritaire, 34% des adultes n’ont pas encore reçu de dose de vaccin et 13% d’entre eux n’ont pas l’intention de le faire, selon les enquêtes de terrain.

La Russie : alors que le pays subit une troisième vague brutale due au variant Delta et égrène les records quotidiens de mortalité, Vladimir Poutine a nécessairement été interrogé sur l’obligation vaccinale, mercredi 30 juin lors de son rendez-vous annuel à la télévision. Répondant aux questions des téléspectateurs, le président s’est opposé à une mesure nationale mais a approuvé l’autonomie des régions sur ce dossier. Comme Moscou, qui a récemment décidé de mettre en place cette obligation vaccinale "pour certaines catégories de citoyens", tels que les employés de services à la personne ou les publics à risque. Ainsi, il revient à de nombreuses entreprises moscovites de convaincre plus de 60% de leurs salariés de se faire vacciner, sans quoi elles risquent une amende.