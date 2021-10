Covid-19 : plus de 1000 morts en Russie en une seule journée, un record alors que la vaccination patine

Les restrictions sanitaires du gouvernement demeurent limitées, même si localement, certaines régions ont rétabli le recours à l'équivalent russe du pass sanitaire. Le Kremlin s'est jusqu'ici refusé à freiner trop brutalement l'économie par un jeu de restrictions et confinements, face à une situation sociale déjà très tendue. Les Russes voient en effet leur niveau de vie baisser régulièrement depuis 2014, tandis que monte inversement celui de l'impopularité du pouvoir. "Notre mission principale est de trouver le juste milieu entre briser les chaînes de contamination (...) et permettre à l'économie de tourner", avait confirmé lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

comportement de la population et à la vaccination" qu'il juge insuffisante. Car le taux de vaccination plafonne lui aussi, ne dépassant qu'à peine le tiers de la population, selon le site web spécialisé Gogov , alors que le vaccin national, le Spoutnik V , avait été un des premiers introduits sur le marché. Selon des sondages indépendants, plus de la moitié des Russes n'envisagent pas de se faire vacciner.

Depuis le début de la pandémie, la Russie comptabilise officiellement 222.315 décès, ce qui classe le pays comme le cinquième des plus touchés au monde. Ce chiffre est cependant mis en doute par de nombreux observateurs, et l'institut des statistiques Rosstat, qui possède une définition plus large des morts liées au coronavirus, fait quant à lui état de plus de 400.000 décès.