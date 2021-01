Covid-19 : pour la première fois, Hong Kong instaure un confinement

Des milliers d'habitants d'un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés de Hong Kong ont reçu l'ordre de rester chez eux samedi 23 janvier dans le cadre du premier confinement ordonné par les autorités depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Cette mesure concerne quelque 150 immeubles et plus de 3.000 policiers ont été mobilisés pour faire respecter le confinement. Hong Kong a été en première ligne lorsque les premiers cas du nouveau coronavirus ont été détectés dans le centre de la Chine il y a plus d'un an.