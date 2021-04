Covid-19 : Poutine promet à l'Inde une "aide d'urgence" pour lutter contre le virus

Vladimir Poutine a informé le Premier ministre indien Narendra Modi "de la décision de fournir à l'Inde une aide humanitaire d'urgence", soit plus de 22 tonnes de matériel, a annoncé le Kremlin ce mercredi dans un communiqué, après un échange téléphonique entre les deux hommes. L'aide russe se compose de 20 unités d'équipement de production d'oxygène, 75 respirateurs artificiels, 150 moniteurs médicaux et 200.000 paquets de médicaments, et sera envoyée aujourd'hui, a précisé le Kremlin. L'aide de la Russie vient compléter celle de la France, qui a promis d'apporter un soutien "significatif" en ce qui concerne l'oxygène, et d'autres pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis.