Protocole sanitaire renforcé à l'école : des repas à emporter ? Ce que nous apprend l'exemple belge

"À l’école primaire les élèves d’une même classe mangeront tous les jours ensemble et à la même table", a ainsi déclaré Jean-Michel Blanquer. "Si cela n’était pas possible, les prises de repas seront allongées. En dernier recours on peut avoir la solution de repas à emporter."

Des critiques que n'ont pas tardé à retoquer des Belges sur la Toile. "En Belgique, le sandwich à midi est la norme. Et avec le Covid, mangé en classe, effectivement. Pas très confort, ok, mais pas très grave dans ces circonstances il me semble, au vu du risque et des enjeux", a tenu à rappeler l'un d'entre eux. "Les cantines sont fermées depuis octobre et les enfants mangent un repas préparé par les parents dans leurs classes et pas de fermeture d’école", ajoute un autre. "Quand on veut on peut !"

Précisant que sa "petite-fille mange en classe depuis septembre", un troisième semble lui aussi plaider en faveur de ce compromis : "Mêmes contacts toute la journée. Ils portent tous le masque et les fenêtres sont ouvertes régulièrement. Aucun malade. La différence avec la France, c'est qu'ils mangent le repas principal le soir en famille."