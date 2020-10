Covid-19 : l’Irlande annonce son reconfinement, une première en Europe

Si la France a imposé un couvre-feu dans neuf métropoles pour lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus, d’autres pays ont pris des mesures encore plus drastiques. C’est notamment le cas de l’Irlande, qui va reconfiner l’ensemble de sa population. Cette restriction entrera en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi, et a vocation à durer pendant six semaines, a annoncé le Premier ministre, Micheál Martin, au cours d’une allocution télévisée.

"Nous demandons à tout le monde dans le pays de rester chez soi", a indiqué le chef du gouvernement irlandais. Pour cela, tous les commerces non essentiels devront fermer, et les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter. Seules les personnes ayant un emploi jugé essentiel auront "l’autorisation de se déplacer pour aller travailler", a-t-il poursuivi. Pour faire de l’exercice physique, seuls les déplacements dans un rayon de cinq kilomètres autour du domicile seront acceptés. Visiter un autre foyer sera interdit, tout comme les événements en salle. Le sport professionnel se déroulera, lui, à huis clos.