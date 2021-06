Record de décès à Moscou, confinement à Sydney, exode à Dacca : l'alerte au variant Delta s'étend

L'arrivée du variant Delta s'est aussi fait ressentir dans des pays où la campagne de vaccination patinait. Par conséquent, la résurgence de l'épidémie a été beaucoup plus forte dans ces pays :

- En Russie, plus de 20.000 nouvelles contaminations au coronavirus et 568 décès ont été recensées en 24 heures en Russie, un des plus hauts bilans quotidiens depuis janvier, selon les chiffres publiés jeudi par le gouvernement. L'explosion depuis la mi-juin est portée par le variant Delta qui représente près de 90% des contaminations à Moscou. Dimanche, la capitale russe (plus de 12 millions d'habitants) a annoncé avoir enregistré 144 morts en 24 heures, le pire bilan depuis le début de la pandémie. Samedi, Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays et l'une des villes hôtes de l'Euro de football, affichait un record de décès avec 107 morts. Saint Pétersbourg, qui accueille des matchs de l'Euro, a enregistré le 26 juin le bilan quotidien de décès du coronavirus le plus élevé dans le pays depuis le début de la pandémie, 107 morts au cours des dernières 24 heures.

- Au Bangladesh, les habitants devront à partir de lundi rester strictement confinés chez eux et seuls les services d'urgence et les entreprises travaillant pour les exportations seront autorisés à poursuivre leurs activités. La plus grande partie des activités économiques, dont les marchés, les commerces, les transports et les bureaux, devront cesser d'ici jeudi. Ces mesures, imposées après que plus de 6.000 nouveaux cas eurent été enregistrés jeudi et 108 décès vendredi, ont suscité dimanche un exode massif de Dacca de travailleurs qui seront privés de leur gagne-pain. Le Bangladesh a fait état de plus de 880.000 infections et plus de 14.000 décès dus au Covid-19, un bilan sous-estimé selon les experts.

- En Indonésie, le cap des deux millions de cas a été dépassé lundi. Le nombre de nouveaux cas journaliers a doublé ces dernières semaines dans l'archipel où la présence du variant Delta apparu en Inde a été confirmée. Le pays tente d'accélérer le rythme de vaccination alors que seuls 7% de sa population ont reçu au moins une dose, selon les dernières données officielles. De nombreux cas d'infections parmi des soignants qui avaient été vaccinés ont suscité des interrogations sur l'efficacité du vaccin Sinovac, produit en Chine et dont l'Indonésie est très dépendante pour sa campagne.