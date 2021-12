Covid-19 : records de cas, variant Omicron, restrictions de voyage... le triste Noël du Royaume-Uni

COVID-19 - Le gouvernement français a notamment rétabli l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs venant du Royaume-Uni à compter de ce samedi, à l'exception des résidents français. Des mesures de Paris qui s'ajoutent à un contexte sanitaire délicat au Royaume-Uni.

Les restrictions sanitaires pour aller du Royaume-Uni vers la France se durcissent. Seuls les résidents français et leur famille pourront rentrer dans l'Hexagone sans motif impérieux. Par conséquent, les Français présents au Royaume-Uni se sont rués vers les aéroports et dans les gares pour précipiter leur départ et échapper aux deux jours d’isolement à compter de ce samedi 18 décembre.

"Dès qu’on a eu les informations concernant les restrictions qui allaient devenir plus sévères, on a décidé d’avancer notre départ à ce matin", témoigne un Français dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Moi j’ai acheté le billet ce matin et il ne restait plus que des places en première. Il n’y avait plus aucune place ailleurs", affirme un autre. Les autorités françaises s’inquiètent de la circulation du virus Omicron au Royaume-Uni. Dans ce pays au lien fort avec l’Afrique du Sud, le nouveau variant est arrivé tôt et se développe vite. "Maintenant que nous avons Omicron, on voit que c’est un variant très contagieux. Avec les restrictions actuelles, le nombre de personnes contaminées double tous les deux jours", explique Robert West, professeur de psychologie de la santé à l’University College London.

93.000 nouvelles infections au Royaume-Uni

Résultat : 93.000 nouvelles infections ce vendredi, tous variants confondus. "Ça fait très peur. Ça n’a jamais été aussi haut du plus loin que je puisse m’en souvenir", déclare une Londonienne. "C’est un peu inquiétant, car si tu l’attrapes dans les prochains jours, alors Noël sera gâché", ajoute une autre. Pourtant, le gouvernement britannique impose peu de restrictions. Le masque vient seulement d’être rétabli dans les transports et les commerces. L’Angleterre a longtemps rejeté le pass sanitaire, entré en vigueur il y a deux jours, et ne concernant que les gros évènements et les boîtes de nuit. Les restaurants, que ce soit en terrasse ou en intérieur, ne sont pas concernés.

Le gouvernement de Londres mise tout sur la vaccination. Mais les Britanniques sont vaccinés en majorité par AstraZeneca et ce vaccin se trouve être moins efficace contre les nouveaux variants. Alors, tous se ruent vers une troisième dose de Pfizer et Moderna. Ouverts sept jours sur sept, les centres ont reçu l’aide de l’armée.

Léa Tintillier | Reportage E. Stern, L. Barbazanges

