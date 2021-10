Records de mortalité en Russie : Vladimir Poutine rattrapé par sa gestion du Covid

Un camouflet pour le Kremlin. À l'heure où les confinements sont devenus une exception et le retour à la normale une règle aux quatre coins du monde, Vladimir Poutine, lui, voit la situation sanitaire lui échapper. Le président russe a décrété ce jeudi une semaine chômée dans toute la Russie, et la mairie de la capitale a fermé tous ses services durant onze jours. Objectif ? Endiguer la flambée de coronavirus.

Les chiffres officiels laissent peu de doute sur la gravité de la situation. Jeudi, le pays a battu à nouveau son record de contaminations et de décès lors des dernières 24 heures, avec respectivement 1036 nouveaux décès et plus de 36.000 nouveaux cas.

Le bilan total des morts atteint désormais plus de 227.000 personnes, selon les chiffres du gouvernement, faisant de la Russie le pays le plus endeuillé d'Europe. L'agence nationale des statistiques, qui a une définition plus large des morts du Covid, faisait état fin août d'un bilan bien pire : plus de 400.000 décès.