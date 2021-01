Des restaurateurs suisses ouvrent-ils malgré les interdictions en vigueur ?

De nombreux restaurateurs français tirent la sonnette d'alarme et enjoignent le gouvernement à autoriser au plus vite la réouverture de leurs établissements. Certains indiquent qu'ils vont devoir mettre la clé sous la porte, quand d'autres menacent de rouvrir coûte que coûte, en dépit des consignes officielles.

Ces restaurants étaient-ils vraiment ouverts ? Oui, le temps d'une journée et d'une action symbolique. La presse helvète s'est fait l'écho de l'opération, "lancé[e] de manière anonyme". Le site 24heures indique que les incitations à la fermeture circulent "sur les réseaux sociaux, et notamment sur l’application de messagerie instantanée Telegram, ce qui permet aux auteurs de l’initiative d’éviter d’être censurés". Un mouvement de contestation qui est en réalité lancé à l'échelle européenne et qui s'est traduit par une journée de mobilisation le 11 janvier.

Les médias expliquent que la Suisse alémanique a été la plus concernée par ce mouvement, dont les origines seraient allemandes. Son nom ? "Wir machen auf", traduit par les francophones par l'injonction "Restons ouverts". Parmi les commerces restés ouverts le 11 janvier, "les restaurants (76), cafés (25), bars (24) et les studios de fitness (30) sont les plus nombreux à avoir fait fi des mesures adoptées par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie", note l'Agefi. Des groupes Facebook de soutien ont quant à eux rassemblé plusieurs milliers de personnes en Suisse. Et plus encore en Allemagne.